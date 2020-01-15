Рамос о поражении от «Бетиса»: «Результат абсолютно справедлив. Дерьмо какое-то»

Капитан Серхио Рамос поделился мыслями о поражении от «Бетиса» (1:2) в 27-м туре Ла Лиги.

«Результат абсолютно справедлив. Нужно посмотреть на себя. Дерьмо какое-то.

Когда все не идет так, как мы планируем всю неделю, это нормально. сыграл в свой футбол. Мы действовали нестабильно: лишь хорошими отрезками, но этого недостаточно. Мы должны были действовать интенсивнее.

Мы не потеряли голову после победы над «Барселоной», теперь тоже не о чем сожалеть. Еще много играть. Если мы хотим быть чемпионами, мы не можем упускать такие возможности. Нужно оценить все, чтобы стать сильнее», – сказал Рамос.