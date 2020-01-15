Кокорин о том, может ли он сыграть с «Зенитом»: «Надо платить. Поставили пункт с большой суммой»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, сможет ли он сыграть с , которому принадлежат права на футболиста.

– Забить «Зениту» – цель?

– Все не так просто. Все высказались, что я могу играть, но там есть пункт такой, что мне или руководству тогда надо платить. А так все сказали, что я могу играть. Поставили пункт с большой суммой.

– Сейчас тебе 29 лет. Какие у тебя амбиции в футболе?

– В футбол поиграть. Как раз сейчас этап интересный. Я здесь спокойно играю в футбол, набираю форму, а дальше у меня заканчивается контракт.

Поэтому амбиции у меня такие: играть в футбол, отсюда попасть на чемпионат Европы, я об этом говорил. Я думаю, если вернусь на свой уровень, то все должно быть нормально. А так – будем смотреть, – сказал Кокорин.

Матч «Зенит» – «Сочи» состоится 26 апреля.