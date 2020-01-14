Фернандес о потасовке с игроками «Спартака»: «Ребров и Ещенко начали притеснять Карпова, хотели запугать»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес после матча со «Спартаком» (2:3, дополнительное время) прокомментировал потасовку, произошедшую между игроками в перерыве.

– Очень грустно из-за результата. Ожидали, что пройдем в следующий тур. Понимали, что это дерби, что будет сложно. Думали, что все-таки сможем добиться успеха. Сейчас расстроены. В Кубке дальше без нас, эмоции не самые приятные.

– Что произошло в перерыве? Из-за чего возникла стычка?

– Вратарь и правый защитник, Ребров и Ещенко, начали притеснять Карпова. Молодой, хотели запугать его, надавить на него. Конечно, мы вмешались, я защитил его, оттолкнул вратаря, чтобы не позволить запугать нашего футболиста.

– А как именно они запугивали?

– Вратарь его оттолкнул, я оттолкнул вратаря. Это недопустимо. Тот факт, что Карпов – молодой, ничего не значит. Вне зависимости от возраста, надо уважать соперника, – сказал Фернандес.