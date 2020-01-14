Гончаренко о матче со «Спартаком»: «Судейство было отличное сегодня! Арбитр не мешал играть, это главное»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Олимп Кубок России судьи Виктор Гончаренко Сергей Сергеевич Иванов Эсекиэль Понсе Спорт-Экспресс Вадим Карпов Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в матче 1/4 финала Олимп Кубка России со «Спартаком» (2:3, дополнительное время).

- Что скажете по поводу судейства? Как прокомментируете спорное удаление?

– Что значит – спорное удаление?

- Там не было даже удара в лицо... И даже движения локтя в сторону лица.

– По мне была такая же отмашка, как в первом эпизоде Карпова и Понсе. По мне, судейство сегодня было отличное! Арбитр не мешал играть, и это главное, – сказал Гончаренко.

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.

Понсе удален на 103-й минуте матча с ЦСКА за 2-ю желтую карточку

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