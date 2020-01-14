Сетьен о класико: «Для «Реала» это более важный матч, чем для «Барселоны». Мы можем создать 5-очковый отрыв»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен перед класико заявил, что победа в матче нужна «Реалу» больше, чем каталонскому клубу.

«Для «Реала» это жизненно важный матч – возможно, гораздо более важный, чем для нас. Это связано с ситуацией в турнирной таблице на настоящий момент и с количеством оставшегося времени.

Мы можем создать 5-очковый отрыв, что было бы большим шагом вперед. Это заставит их наверстывать упущенное. Мне не нравится слово «решающий», это просто очень важно», – сказал Сетьен.

«Реал» примет «Барселону» сегодня, 1 марта. Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Кике Сетьен один матч управлял сборной Экваториальной Гвинеи. Он поехал туда, чтобы заработать, но так и не увидел денег