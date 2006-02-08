Ривалдо: «Барсе» нужен тот, кто сможет заменить Месси. Неймар как раз такой игрок»

Экс-полузащитник «Барселоны» Ривалдо высказался относительно возможного возвращения форварда «ПСЖ» .

«Барсе» нужно найти футболиста, который решает ход игры, когда нет Месси или это не его день, как это произошло в матче с «Атлетиком» (0:1).

Клуб должен искать того, кто сможет помогать Месси и заменить его, когда это необходимо, и, на мой взгляд, Неймар как раз такой игрок.

«Барселоне», возможно, следует вернуться к вопросу о его подписании этим летом. Клуб не виноват в его уходе несколько лет назад.

С тех пор уже прошло некоторое время, и, возможно, наступил момент для переговоров, которые позволят Неймару вернуться и провести лучшие годы своей карьеры на «Камп Ноу», – сказал Ривалдо.