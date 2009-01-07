Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в «Барсу» (Mundo Deportivo)

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не будет возражать против возвращения форварда «ПСЖ» в каталонский клуб, утверждает Mundo Deportivo.

Француз понимает, что появление бразильца многое даст «Барселоне», и воспринимает его возможный приход как усиление, а не угрозу своим позициям. Гризманн считает, что даже вместе с Неймаром в составе ему найдется место на поле.

Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019 года.

«Барса» может вернуть Неймара летом 2020 года за 180 млн евро (Mundo Deportivo)

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