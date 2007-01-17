Неймар и «ПСЖ» настроены продлить контракт. Все зависит от выступления в ЛЧ (ESPN)

Нападающий Неймар может продлить контракт с «Пари Сен-Жермен».

27-летний бразилец настроен связать свое будущее с парижанами, но все будет зависеть от выступления команды в Лиге чемпионов, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

оптимистичен в плане возможного продления соглашения, однако решение будет приниматься лишь в апреле-мае.

Несмотря на напряженность между Неймаром и «ПСЖ» прошлым летом в связи с желанием бразильца вернуться в «Барселону», сейчас отношени между игроком и клубом значительно лучше.

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Действующий контракт Неймара рассчитан еще на 2,5 года, но неформальные переговоры между спортивным директором парижан и отцом и агентом форварда уже состоялись.

В 15 матчах за клуб в этом сезоне Неймар забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.

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