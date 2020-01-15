Хави: «Тренировать «Барсу» – мечта. Летом этого года или потом – не знаю»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави рассказал о планах на будущее.

– Ты как тренер надолго в Катаре?

– Пока даже не знаю. Не знаю, что меня ждет как тренера. Совсем недавно мне выпала возможность пойти в «Барсу», меня туда звали в январе, но сейчас не лучшее время.

Так что пока я здесь, мне очень нравится. «Аль-Садд» – большой и очень хороший клуб в Катаре, поэтому пока нам еще предстоит многое выиграть.

– До чемпионата мира ты можешь уехать отсюда? Поехать летом тренировать «Барселону»? Это возможно, это реально?

– Я не знаю, но, конечно, моя цель в будущем – тренировать «Барселону». Это мечта, и я надеюсь, что она сбудется. Летом этого года или потом – не знаю. Но это определенно меня интересует, – сказал Хави в разговоре с журналистом Нобелем Арустамяном.

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