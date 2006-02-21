Хави выдвигал 8 условий «Барсе» во время переговоров о назначении главным тренером

Теги Йорди Кройфф Барселона Карлес Пуйоль Хави Ла Лига высшая лига Катар Аль-Садд Жозеп Бартомеу Футбол

Стали известны детали январских переговоров между «Барселоной» и главным тренером «Аль-Садда» Хави.

Каталонский клуб искал замену Эрнесто Вальверде и хотел, чтобы экс-хавбек сменил того на посту тренера команды. Хави, как сообщает Cadena Ser, выдвинул «Барселоне» восемь условий для назначения. 

Специалист, в частности, хотел возглавить команду летом, а не по ходу сезона. Он хотел полного контроля в спортивной сфере, возвращения в клуб экс-защитника Карлеса Пуйоля и Йорди Кройффа, а также вхождения своего брата в тренерский штаб.

Дополнительно Хави хотел реформ в медицинском штабе «Барселоны» и смены главы службы. 

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу был удивлен требованиями Хави и остановил переговоры. Функционер хотел, чтобы смена главного тренера состоялась немедленно.

Тест: выберите игрока, наберите больше всего очков и пройдите викторину

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья