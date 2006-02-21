Хави выдвигал 8 условий «Барсе» во время переговоров о назначении главным тренером

Стали известны детали январских переговоров между «Барселоной» и главным тренером Хави.

Каталонский клуб искал замену Эрнесто Вальверде и хотел, чтобы экс-хавбек сменил того на посту тренера команды. Хави, как сообщает Cadena Ser, выдвинул «Барселоне» восемь условий для назначения.

Специалист, в частности, хотел возглавить команду летом, а не по ходу сезона. Он хотел полного контроля в спортивной сфере, возвращения в клуб экс-защитника и Йорди Кройффа, а также вхождения своего брата в тренерский штаб.

Дополнительно Хави хотел реформ в медицинском штабе «Барселоны» и смены главы службы.

Президент «Барселоны» был удивлен требованиями Хави и остановил переговоры. Функционер хотел, чтобы смена главного тренера состоялась немедленно.