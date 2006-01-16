Хави об отказе «Барсе»: «Еще слишком рано для моей тренерской карьеры»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави рассказал, почему отказался возглавить «Барселону».

«Я получил предложение от «Барселоны» через и Оскара Грау (исполнительный директор «Барсы» – прим. Sports.ru). Я не принял его.

Еще слишком рано для моей тренерской карьеры, но я по-прежнему мечтаю стать тренером «Барселоны».

Сначала я рассказал о предложении своей семье, а затем игрокам «Аль-Садда». Они были в курсе событий, и в течение этих трех дней я был не в лучшем состоянии, но теперь я полностью сосредоточен на «Аль-Садде», – сказал Хави.

❌Хави отказался возглавить «Барселону» в январе, но может принять команду летом

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