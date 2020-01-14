«Локомотив» окажет юридическую и медицинскую поддержку фанатам, подравшимся с болельщиком «Зенита»

«Локомотив» выступил с официальным заявлением по инциденту, который произошел на гостевой трибуне во время матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0).

«В связи с распространяемой рядом СМИ информацией об инциденте, произошедшем во время матча в Санкт-Петербурге, считаем необходимым заявить следующее.

Из имеющихся в нашем распоряжении материалов абсолютно очевидно, что фанат ФК «Зенит», а правильнее было бы назвать этого человека провокатором, попытался сорвать баннеры болельщиков «Локомотива».

Сорвать баннеры у этого персонажа не получилось, однако, к сожалению, провокация удалась, и теперь как минимум одному из наших болельщиков грозит административное наказание. При этом клуб считает, что основная ответственность должна быть возложена на тех, кто допустил на матч человека с ярко выраженным алкогольным опьянением и позволил ему беспрепятственно пройти к гостевому сектору.

Клуб окажет медицинскую и юридическую поддержку участникам инцидента со стороны «Локомотива» и будет ходатайствовать перед соответствующими органами Санкт-Петербурга о вынесении максимально жесткого наказания провокатору», – сказано в заявлении московского клуба.

Фанаты «Локомотива» подрались с болельщиком «Зенита», пытавшимся украсть флаг их клуба на «Газпром Арене»