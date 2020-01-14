«Тинькофф Банк» о привлекательности РПЛ: «Активная, платежеспособная, лояльная аудитория»

Вице-президент «Тинькофф Банка» Анна Михина прокомментировала заключение соглашения о сотрудничестве с РПЛ.

«Это история про прибыль, привлечение новых клиентов, а футбол – это массовый спорт. Перед нами стоит задача удвоить количество наших клиентов до 2023 года. Подписание контракта с РПЛ – удачное решение, у нас будет множество возможностей рассказать о себе.

Что касается нашей работы с велоспортом, то это личная история Олега Юрьевича Тинькова, но мы будем делать брендирование. Сейчас хотим поиграть в новую систему, это экосистема «Тинькофф», диджитализация, хотим привлечь новых болельщиков на стадионы.

Чем российский футбол привлекателен с точки зрения спонсора? Всем. Большая, лояльная аудитория. В последние годы российские футболисты пришли к успеху. Даже наши отдельные товарищи за рубежом забивают голы.

Аудитория активная, платежеспособная. А мы со своей стороны дадим клубам дополнительный канал продаж. Существует проблема, что сложно купить билет на матч, особенно если он выездной, кроме этого, у нас есть большая информация о сегментах и так далее, чтобы жизнь болельщиков и клубов стала лучше.

Естественно, всякие медиаактивности, взаимодействия с социальными сетями, сайтами – для нашей аудитории это хорошая площадка, где мы можем рассказать и о российском футболе, и о себе», – рассказала Михина.

Новое название чемпионата России – Тинькофф РПЛ. Впервые за полтора года у лиги появится титульный спонсор

В РПЛ новый кубок: дизайн от студии Лебедева, золото – внутри. Впечатляет!