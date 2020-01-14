Сергей Иванов назначен на «Спартак» – ЦСКА в Кубке, Волошин – на «Ахмат» – «Зенит». Две оставшиеся игры пройдут без ВАР

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РФС назначил судей на матчи 1/4 финала Олимп Кубка России.

4 марта (среда)

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Шинник» – «Урал»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); VAR – Евгений Турбин (Дмитров), AVAR – Антон Аверьянов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

5 марта (четверг)

«Химки» – «Торпедо»: судья – Евгений Кукуляк (Калуга); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

Оба матча на стадионах команд ФНЛ пройдут без ВАР.

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