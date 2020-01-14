Зинедин Зидан: «Знаем, насколько Месси важен для «Барсы». Он ключевой игрок»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался перед матчем с «Барселоной».

– Мы знаем, насколько Месси важен для команды. Он их ключевой игрок, но в целом у [«Барсы»] хороший состав. Мы сосредоточены на наших действиях.

Знаем, что будем противостоять очень хорошей команде. Брэйтуэйт – хороший игрок, и он только что присоединился к команде, полной других отличных футболистов.

– Зависит ли ваша дальнейшая работа в клубе от завоевания трофея?

– Этот вопрос надо задать кому-то другому. Важно продолжать идти, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть что-то.

Только одна команда может выиграть турнир, и мы будем идти до конца, – сказал Зидан.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.