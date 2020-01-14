Зинедин Зидан: «Знаем, насколько Месси важен для «Барсы». Он ключевой игрок»

Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Зинедин Зидан Мартин Брэйтуэйт Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался перед матчем Ла Лиги с «Барселоной». 

– Мы знаем, насколько Месси важен для команды. Он их ключевой игрок, но в целом у [«Барсы»] хороший состав. Мы сосредоточены на наших действиях.

Знаем, что будем противостоять очень хорошей команде. Брэйтуэйт – хороший игрок, и он только что присоединился к команде, полной других отличных футболистов. 

– Зависит ли ваша дальнейшая работа в клубе от завоевания трофея?

– Этот вопрос надо задать кому-то другому. Важно продолжать идти, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть что-то.

Только одна команда может выиграть турнир, и мы будем идти до конца, – сказал Зидан.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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