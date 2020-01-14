Сергей Семак: «Локомотив» хорошо оборонялся количеством и качеством. Ничья закономерна»

Главный тренер Сергей Семак описал характер матча с «Локомотивом» (0:0) в 20-м туре Тинькофф РПЛ.

– Напряжение было большое. Футбол получился, наверное, для зрителей не такой интересный. Голевых моментов было мало, забитых мячей не было, к сожалению. У нас немножко не получилось создать достаточное количество моментов, чтобы забить. Те небольшие, незначительные шансы, которые были, к сожалению, не смогли правильно использовать. Не хватило где-то мастерства, других качеств.

В принципе, ничья – закономерный результат. Были у нас хорошие моменты, были у , особенно в концовке – в быстрой атаке у Миранчука Алексея.

Я думаю, наверное, результат по игре. Хотели победить, старались. Но «Локомотив» в обороне сегодня действовал хорошо, компактно. Количеством и качеством. Поэтому победить у нас сегодня, к сожалению, не получилось.

– Насколько вы довольны группой атаки «Зенита»?

Нужно спрашивать по возможностям. Ребята старались, абсолютно никаких претензий нет. Над остротой, конечно, нужно работать. Скорости не хватало, креативных решений, уверенности, чтобы действовать быстрее.

Это первая игра, игровые трудности, плюс соперник непростой, наверное, повлиял на наши взаимодействия. По желанию, по старанию никаких вопросов к команде нет, молодцы. Ошибки будем разбирать, чтобы в следующий раз быть сильнее и победить.

– У Малкома первый матч в стартовом составе. Не показалось ли вам, что он маловато брал игру на себя?

– Игра была сложная. Конечно, когда есть пространство, любой команде играть легче. Когда команда обороняется компактно и низко, конечно, пространства для индивидуальных действий не так много. Но это молодой футболист, он адаптируется в команде, очень много пропустил. Сегодня смотрелся хорошо. Дальше будем только улучшать наши взаимодействия, чтобы играть лучше, создавать больше моментов и забивать, естественно, – сказал Семак в эфире «Матч Премьер».