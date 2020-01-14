Доменико Тедеско: «Информация о переговорах с «Гертой» – полная чепуха»

Теги Спартак Герта премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Доменико Тедеско Сергей Егоров журналист Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию об интересе со стороны «Герты»

– Было ли приглашение от «Герты», общались ли вы с представителями этого клуба и правда ли, что ваш контракт со «Спартаком» содержит опцию разрыва, если позовут в Бундеслигу?

– Информация о переговорах с «Гертой» – полная чепуха. Не понимаю, откуда она вообще появилась.

Правда состоит в том, что я на 100% сосредоточен на работе в «Спартаке». Мне очень нравится в Москве и в клубе, поэтому все эти слухи не имеют для меня никакого значения, – сказал Тедеско.

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