Доменико Тедеско: «Информация о переговорах с «Гертой» – полная чепуха»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию об интересе со стороны «Герты».

– Было ли приглашение от «Герты», общались ли вы с представителями этого клуба и правда ли, что ваш контракт со «Спартаком» содержит опцию разрыва, если позовут в Бундеслигу?

– Информация о переговорах с «Гертой» – полная чепуха. Не понимаю, откуда она вообще появилась.

Правда состоит в том, что я на 100% сосредоточен на работе в . Мне очень нравится в Москве и в клубе, поэтому все эти слухи не имеют для меня никакого значения, – сказал Тедеско.