Доменико Тедеско: «Весной задача – выиграть все матчи. Не говорю, что выиграем, но это цель «Спартака»

Главный тренер Доменико Тедеско поделился ожиданиями от игры с «Динамо» и рассказал о целях клуба на весеннюю часть сезона Тинькофф РПЛ.

– Не думаете о том, что «Спартак», возможно, будет бороться за выживание?

– Ситуация непростая. Но когда мы пришли сюда, она уже была непростой, и мало что изменилось. Нашей целью было стабилизировать ситуацию, а весной моя задача - выиграть все матчи.

Скорее всего, ни одна команда такое сделать не сможет. Но на сборах мы работали как звери, надеюсь, сможем выполнить поставленную задачу.

– Вы действительно хотите выиграть оставшиеся матчи?

– Да, я хочу выиграть все матчи. А что, есть тренер, который скажет, что не хочет выигрывать все? И я не говорю, что выиграю все матчи, но это наша цель - если бы у меня ее не было, то и меня бы не было здесь.

Каждый футболист хочет выигрывать все. И мы можем побеждать. Мы могли выиграть и у «Зенита», хотя и проиграли им.

– Что скажете о ?

– «Динамо» неплохо сыграло в конце года, мы следили за ними на протяжении сборов, смотрели матчи, в том числе с «Сочи». Они играли и 4-4-2, и 4-2-3-1, и даже с пятью защитниками.

У них рослые и крепкие центральные защитники, знаю Филиппа, просто отличный игрок. Знаем и Комличенко - он хороший игрок, Шунича знаю еще со времен, когда работал в «Штутгарте». У них хорошая команда.

– Как оцените команду после сборов?

– Сборы пошли нам на пользу, ни один тренер не скажет вам после длинных сборов, что что-то идет не так. Все будут говорить, что работа проведена отличная.

Посмотрим, все расставит на свои места игра - и в ближайшее время мы воочию увидим плоды нашей работы, – сказал Тедеско.