Леонид Слуцкий: «Пока есть лимит, в Европе мы не конкурентоспособны. «Арсенал» проигрывает «Нефтчи» в одну кассу – это объективный показатель»

Главный тренер Леонид Слуцкий поделился мнением об инвестициях в российский футбол и лимите на легионеров.

– После трех лет в Европе вам не грустно узнавать, что права на РПЛ покупают за 300 млн рублей в год, а «Газпром» в убыточную «Томь» вкладывает 660 млн рублей?

– Я не знаю, кем и что двигает, когда что-то происходит. Могу сказать, что мне безумно обидно, что я, коренной волгоградец, вкладывающий на протяжении трех лет большие суммы в развитие волгоградских детей, не получаю никакой поддержки.

Да хрен бы с ней, хочется просто чтобы не мешали. Я сталкиваюсь с каким-то невероятным антагонизмом. Причем я никого не обвиняю, не говорю, что это губернатор виноват или кто-то. Система так устроена, и вот от этого мне безумно обидно.

«Томь» и «Газпром» от меня далеко, а вот я привожу свой пример: каждый год я вкладываю 10 млн рублей. И, если бы я был голландцем и хотел бы вложить какую-то сумму в развитие детского футбола, мне предложили бы 100 стадионов на выбор – хочешь здесь, хочешь здесь, куда тебе надо? Хочешь в этих соревнованиях – мы тебя включим. Я бы просто там ходил и выбирал.

А в нашей стране, в своем родном городе, я не могу вообще ничего. Вот это мне безумно обидно. А дальше, я думаю, эти процессы экстраполируются везде и всюду. Потому что я не думаю, что тут один такой уникум, которому не позволяют развивать на собственные деньги футбол в родном городе. Я думаю, что это, наверное, на других уровнях как-то проявляется.

Пока есть лимит, на европейском уровне мы не конкурентоспособны. И то, что тульский проигрывает «Нефтчи» в одну кассу – это объективный показатель. У нас ни одна команда в этом году не вышла в еврокубковую весну.

При лимите мы можем одерживать только какие-то отдельные победы, которые не меняет глобально ситуацию. И то, что «Ростов» несколько лет назад обыгрывал «Баварию», не меняет ничего, они все равно не вышли никуда.

Мы не выиграли Лигу чемпионов, не играли на высоких стадиях. Поэтому локальные победы ничего не меняют, – заявил Слуцкий.