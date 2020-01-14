Бруну Фернандеш забил два первых гола за «МЮ» с пенальти

Полузащитник Бруну Фернандеш забил второй гол за «Манчестер Юнайтед».

25-летний португальский хавбек реализовал пенальти на 27-й минуте ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с .

Перед этим в игре АПЛ с «Уотфордом» (3:0) Фернандеш забил первый гол за клуб – тоже с пенальти.

Он стал первым игроком в истории клуба, забившим два первых гола с пенальти.

Всего у Бруну 4 (2+2) очка в 5 матчах за «МЮ». Статистику игрока смотрите здесь.

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