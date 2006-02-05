Неймар: «Месси – лучший в истории из тех, кого я видел»

Форвард «ПСЖ» Неймар высказался об игре с нападающим «Барселоны» и форвардом парижан Килианом Мбаппе.

- Лионель Месси снова выиграл приз ФИФА лучшему игроку сезона -2019 в сентябре. Каково было играть рядом с ним? Вы считаете, что он лучший игрок в истории?

– Игра вместе с Лео была уникальным опытом, и мы стали друзьями. Из тех, кого я видел, Месси – лучший в истории!

- Вы заняли третье место в 2015 и 2017 годах. Сколько раз бы вы хотели стать лучшим игроком сезона и уверены ли, что у вас когда-нибудь получится?

– Всегда говорил, что приз The Best не навязчивая идея для меня, но я каждый день усердно тренируюсь, чтобы быть лучше, чем вчера.

Всегда стараюсь прогрессировать в индивидуальном и командном плане. Если однажды я получу награду, это будет результатом моей работы.

- Что вы думаете о Килиане Мбаппе?

– Килиан – феномен. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории.

Играть вместе с ним – большая честь. Мы очень хорошо понимаем друг друга на поле и за его пределами. Люблю его!

- На каких трех футболистов ты больше всего любил смотреть за свою жизнь?

– Роналдиньо, Робиньо и Месси, – сказал .

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