Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своих ощущениях от совместной работы с .

«Тренировать Месси – это привилегия, но иногда повседневность не позволяет в полной мере наслаждаться ей.

Со временем это начинает нравиться все больше. Мне очень повезло, ведь я могу сказать, что тренировал Лео.

Мы будем говорить, что жили в одно время с Месси, точно так же, как сейчас старшие говорят о Ди Стефано», – сказал Вальверде.

Месси о 6-м «Золотом мяче»: «Особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола»

Месси взял шестой ЗМ, а его 2019-й впечатляет: Лео не выиграл только одну индивидуальную награду из возможных