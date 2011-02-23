«Барса» предложила Лаутаро контракт до 2025 года с зарплатой 7 млн евро

продолжает работу над трансфером нападающего «Интера» .

«Блауграна» предложила 22-летнему аргентинцу контракт до 2025 года с зарплатой 7 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.

Мартинес является приоритетным вариантом для «Барсы» этим летом.

«Нерадзурри» не хотят отпускать игрока, однако в его соглашении прописан пункт об отступных в размере 111 млн евро.

Ранее сообщалось, что опцию выкупа нападающего также готов активировать «Реал».

Мартинес забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи в 21 матче нынешнего сезона серии А. Его статистику можно найти здесь.