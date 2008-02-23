Серхио Рамос: «Реал» был лидером, теперь мы вторые. Решающий момент наступает»

Защитник «Реала» Серхио Рамос оценил положение команды по итогам матча с «Леванте» (0:1) в рамках 25-го тура .

«Мы рассержены. Наступает наиболее важный, решающий момент, и нам следует перевернуть страницу.

был лидером. А теперь мы вторые. Любая ошибка может оставить без трофея.

Было много аспектов вокруг матча… Но его проиграли мы, не судья и не ВАР», – сказал испанец.

«Реал» на следующей неделе встретится с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов и сыграет с «Барселоной» в 26-м туре внутреннего чемпионата. Потерпев поражение от , мадридская команда отстала от «блауграны» на 2 очка.

Рамос после субботнего матча раскритиковал работу арбитра Алехандро Эрнандеса: «Судья меня злит. Раньше они были более уважительны».