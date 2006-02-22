Месси забивает 20+ голов 12 сезонов подряд

«Барселона» обыгрывает «Эйбар» (3:0, перерыв) в матче 25-го тура .

Все три гола забил форвард Лионель Месси. Благодаря этим мячам аргентинец достиг отметки в 22 гола в текущем сезоне.

17 из них он забил в чемпионате Испании, по 2 – в Лиге чемпионов и Кубке Испании, еще один – в Суперкубке Испании.

Месси забивает не менее 20 голов двенадцать сезонов подряд. В последний раз он не добрался до этого показателя в сезоне-2007/08.

Подробнее со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барселоной» и «Эйбаром».

Месси сделал хет-трик, забив 17-й гол в Ла Лиге. Он прервал серию из 4 матчей без мячей и лидирует в списке бомбардиров