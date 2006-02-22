Костас Манолас: «Месси – лучший в мире, но непобедимых нет»

Защитник Костас Манолас поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

О матче

«Это будет очень сложная игра, но мы не проиграли, пока матч не начался. Мы будем играть в наш футбол и посмотрим, что получится».

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«Нормально волноваться, когда против тебя выйдет лучший в мире, но непобедимых нет, мы все люди. Будем играть и подведем итоги после матча», – сказал Манолас в интервью Sky Sport Italia.

«Наполи» примет «Барселону» во вторник, 25 января. Начало – в 23:00.