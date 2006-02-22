Месси сделал хет-трик, забив 17-й гол в Ла Лиге. Он прервал серию из 4 матчей без мячей и лидирует в списке бомбардиров

«Барселона» обыгрывает «Эйбар» (2:0, первый тайм) в матче 25-го тура .

На 14-й минуте форвард Лионель Месси забил первый гол, воспользовавшийся пасом хавбека Ивана Ракитича, на 37-й минуте сделал дубль с передачи Артуро Видаля, а на 40-й оформил хет-трик.

Благодаря этим мячам аргентинец прервал серию из 4 матчей Ла Лиги без забитых голов. Продолжительность серии составила 398 минут.

В настоящий момент Месси возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате Испании. На его счету 17 голов в 20 матчах. У форварда «Реала» Карима Бензема 13 голов в 23 матчах.

Подробнее со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барселоной» и «Эйбаром».