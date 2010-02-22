обыграл «Тоттенхэм» (2:1) в матче АПЛ.

Для главного тренера «синих» этот матч стал третьим против Жозе Моуринью. Англичанин победил во всех трех встречах: дважды с «Челси» и один раз с «Дерби Каунти» в Кубке лиги против «Манчестер Юнайтед».

Также «Челси» Лэмпарда стал первой командой, обыгравшей клуб Моуринью дома и в гостях в течение одного сезона какого-либо чемпионата.

Кроме того, Лэмпард стал первым тренером, обыгравшим Моуринью в своих первых двух матчах против него в АПЛ.