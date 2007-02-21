🕵️За Месси могла шпионить налоговая служба Аргентины. Идет расследование

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига происшествия Маурисио Макри Политика деньги Футбол

Федеральный судья Аргентины Родольфо Корраль начал расследование возможного шпионажа за форвардом «Барселоны» Лионелем Месси со стороны правительства прежнего президента страны Маурисио Макри.

Нападающий фигурирует в списке из более чем 60 человек, находившихся в базе Федеральной налоговой службы Аргентины и Управления по вопросам миграции, сообщает Marca.

Судья расследует, делали ли эти ведомства соответствующие запросы в рамках закона.

Предполагается, что несанкционированной слежке также могли подвергнуться 50 федеральных судей, в том числе 23 – из Буэнос-Айреса, 9 губернаторов, 5 федеральных прокуроров, 9 крупных бизнесменов, а также некоторые министры и депутаты.

Расследование началось лишь в 2020-м, однако еще два года назад журналист La Nacion Карлос Паньи сообщал, что за Месси шпионили из-за связи с «Панамским досье», в котором содержались документы компании Mossack Fonseca, регистрировавшей офшоры последние 40 лет.

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