Месси о скандале с соцсетями: «Странная ситуация. Нужно подождать, чтобы понять, правда это или нет»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался на тему скандала, связанного с критическими постами в соцсетях в адрес бывших и действующих игроков клуба.

– Во вторник Бартомеу общался с капитанами о ситуации с соцсетями. Объяснения президента вас убедили?

– По правде говоря, меня это все удивило, потому что я не был здесь и просто путешествовал. Когда я вернулся, то немного узнал о ситуации. Президент сказал нам то же самое, что и в публичном выступлении и на пресс-конференции. Я не могу ничего сказать о том, что на самом деле произошло и какой была ситуация. Он сказал капитанам наедине то же самое, что говорил всем.

– Но это вас убедило?

– Правда в том, что мне кажется странным, когда происходит что-то подобное. Но они (руководство – прим. Sports.ru) также сказали, что будут представлены доказательства. Мы должны подождать, чтобы понять, правда это или нет. Я не могу сказать что-то еще. Нужно подождать, чтобы понять, во что все это выльется. Но мне эта ситуация показалась странной, – сказал Месси.

«Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства