Брат Погба: «Все знают, что Поль хочет уйти из «МЮ»

Матиа Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, резко высказался о будущем хавбека в английском клубе.

«Все знают, что Поль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Он хочет играть в Лиге чемпионов и выигрывать титулы. Все мы знаем, что этого не будет в «Юнайтед». Посмотрим, что произойдет этим летом», – сказал в интервью El Chiringuito TV.

Напомним, Погба не играл за «МЮ» с декабря прошлого года. В текущем сезоне хавбек провел за «Юнайтед» 7 матчей в АПЛ и сделал 2 голевых передачи.

С его полной статистикой вы можете ознакомиться здесь.