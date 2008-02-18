Брат Погба: «Все знают, что Поль хочет уйти из «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Поль Погба Матиа Погба Футбол

Матиа Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, резко высказался о будущем хавбека в английском клубе.

«Все знают, что Поль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Он хочет играть в Лиге чемпионов и выигрывать титулы. Все мы знаем, что этого не будет в «Юнайтед». Посмотрим, что произойдет этим летом», – сказал Матиа Погба в интервью El Chiringuito TV.

Напомним, Погба не играл за «МЮ» с декабря прошлого года. В текущем сезоне хавбек провел за «Юнайтед» 7 матчей в АПЛ и сделал 2 голевых передачи.

С его полной статистикой вы можете ознакомиться здесь

Тест: выберите игрока, наберите больше всего очков и пройдите викторину

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья