«Леганесу» не разрешат подписать замену Брэйтуэйту, который переходит в «Барселону»

«Леганес» не сможет купить нового игрока на замену форварду Мартину Брэйтуэйту, который близок к переходу в «Барселону».
Ранее стало известно, что каталонский клуб заплатит за 28-летнего нападающего 20 миллионов евро отступных.
Сине-гранатовым разрешили подписать новичка вне заявочного периода в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
Однако «Леганес» такое разрешение не получит, так как по правилам турнира дозаявить нового футболиста может только клуб, потерявший в долгосрочной перспективе игроков из-за травм, но не команда, игрок которой покинул ее в результате трансфера.