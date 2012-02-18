«Леганесу» не разрешат подписать замену Брэйтуэйту, который переходит в «Барселону»

не сможет купить нового игрока на замену форварду , который близок к переходу в «Барселону».

Ранее стало известно, что каталонский клуб заплатит за 28-летнего нападающего 20 миллионов евро отступных.

Сине-гранатовым разрешили подписать новичка вне заявочного периода в связи с травмами и Усмана Дембеле.

Однако «Леганес» такое разрешение не получит, так как по правилам турнира дозаявить нового футболиста может только клуб, потерявший в долгосрочной перспективе игроков из-за травм, но не команда, игрок которой покинул ее в результате трансфера.