«Барселона» проведет экстренное собрание руководства клуба из-за скандала в соцсетях

Теги Барселона Ла Лига происшествия Жозеп Бартомеу Леганес Мартин Брэйтуэйт соцсети Футбол

«Барселона» сегодня проведет внеочередное собрание правления клуба, сообщает Diario Sport.

На заседании будет присутствовать президент «блауграны» Жозеп Бартомеу, четыре вице-президента, секретарь правления и генеральный директор «Барсы» Оскар Грау.

На встрече будет обсуждаться ситуация с компанией I3 Ventures, которой «Барселона» платила за поддержку Бартомеу и критику игроков, включая форварда Лионеля Месси и защитника Жерара Пике, в социальных сетях.

Также на собрании обсудят трансфер форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта.

«Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства

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