«Барселона» проведет экстренное собрание руководства клуба из-за скандала в соцсетях

сегодня проведет внеочередное собрание правления клуба, сообщает Diario Sport.

На заседании будет присутствовать президент «блауграны» , четыре вице-президента, секретарь правления и генеральный директор «Барсы» Оскар Грау.

На встрече будет обсуждаться ситуация с компанией I3 Ventures, которой «Барселона» платила за поддержку Бартомеу и критику игроков, включая форварда Лионеля Месси и защитника Жерара Пике, в социальных сетях.

Также на собрании обсудят трансфер форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта.

«Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства