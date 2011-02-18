Владелец «Леганеса»: «Либо «Барса» платит отступные, либо Брэйтуэйт остается»

Владелец Фелипе Морено прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к форварду .

«Вчера днем звонили из «Барселоны». Сказали, что рассматривают вариант с Брэйтуэйтом среди прочих. Это был наш единственный контакт», – сказал Морено.

По его словам, «Леганес» не намерен вести переговоры о трансфере 28-летнего нападающего.

«Либо платите отступные, либо Брэйтуэйт остается. Мы всерьез озабочены. После того как ушел Эн-Несири (форвард в январе перебрался в «Севилью» – прим. Sports.ru), теперь подобное происходит с Брэйтуэйтом… И это усложняет наше положение», – сказал Морено.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов заплатить за нападающего 20 миллионов евро отступных.