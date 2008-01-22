Геркус о решении «Зенита» не возвращать Денисова в 2019-м: «Возможно, опасались его авторитета. Игорь хотел вернуться»

Бывший генеральный директор Илья Геркус поделился воспоминаниями о ситуации в октябре 2018 года, когда бывший полузащитник красно-зеленых договорился о новом контракте с клубом – до лета 2020 года.

В мае 2019-го 35-летний хавбек завершил игровую карьеру.

«Я продлевал контракт с капитаном команды, который выходит на поле во всех матчах, а через полгода у него заканчивается договор. Он соглашается на понижение зарплаты и на один год продления. Что надо было сказать? Подожди до конца сезона? Это стало бы неуважением к Денисову. Ведь он, повторю, постоянно играл.

У нового руководства, видимо, другой взгляд на ситуацию. Считаю, что принял абсолютно правильное решение. По моим впечатлениям, Игорь до сих пор мог бы приносить пользу «Локо», с ним игра точно была бы лучше.

Понимаете, Игорь исполнял роль чистого опорника, а это мало кто умеет. Очень редкий талант — мог действовать один перед двумя защитниками. Денисов отлично видел ситуацию на поле, грамотно выбирал позицию, у него шикарный отбор, очень аккуратен в передачах. Мало кто обладает такими качествами.

Игорь организовывал игру в начальной фазе, отбирал мяч и отдавал первый пас в развитие атаки. Считаю, с его уходом «Локомотив» потерял вариативность в этой зоне.

[о дальнейших переговорах] Были осторожные контакты, но до конкретных обсуждений дело не дошло. интересовался, но решил воздержаться от начала плотного диалога. Возможно, опасались авторитета Денисова.

Так бывает — не каждый молодой тренер [Семак] хочет видеть в своей команде человека с большим влиянием. Может быть, это насторожило, не знаю наверняка. Сам Игорь хотел вернуться. Все выходцы из «Зенита» хотят этого», – сказал Геркус.