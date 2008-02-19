Пике назвал марионеткой журналиста за слова о скандале «Барсы» с соцсетями

Капитан «Барселоны» отреагировал на заявление журналиста Марсала Льоренте о скандале с критикой игроков «блауграны» в соцсетях.

«Я уже много лет знаком с людьми, окружающими «Барселону» – с кулес, с членами клуба.

К счастью, они все меньше поддаются манипуляциям и становятся более зрелыми, чтобы понимать, кто стремиться возглавить «Барсу», чтобы использовать ее в своих социальных, политических и экономических интересах», – написал в твиттере журналист Radio Kanal Barcelona, сотрудничающий с Mundo Deportivo и Barça TV.

Пике ответил на сообщение одним словом: «Марионетка».

Ранее стало известно, что платила компании I3 Ventures за поддержку президента и критику игроков, включая Пике, в социальных сетях.

«Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства