Бартомеу хотел дискредитировать кандидата в президенты «Барсы» Фонта с помощью аккаунтов I3 Ventures

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу планировал использовать ресурсы компании I3 Ventures, чтобы нанести вред репутации Виктора Фонта, который является кандидатом на должность президента каталонского клуба. 

Испанское издание Marca получило доступ к документам, которые подтверждают, что у Бартомеу был четкий план действий. Планировалось, что высказывания Фонта будут критиковаться с различных аккаунтов в соцсетях, также с них должны были задавать кандидату в президенты «Барселоны» неудобные вопросы.

Главным фокусом были потенциальные высказывания на тему финансового положения клуба, результатов Ла Масии, о будущем «Барселоны» после того, как форвард Лионель Месси завершит карьеру или покинет клуб, а также о прозрачности деятельности, которую организовывает клуб.

Так, планировались следующие вопросы: «Что вы хотите изменить в Ла Масии?», «Вы от Нуньеса или от Лапорты?», «Какой опыт в области спорта у вас есть?» и так далее.

Виктор Фонт – каталонский предприниматель в сфере технологий, основатель Delta Partners. Он уже заявил, что хочет участвовать в выборах президента «Барселоны», которые состоятся в 2021 году.

«Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства

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