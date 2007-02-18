Бартомеу хотел дискредитировать кандидата в президенты «Барсы» Фонта с помощью аккаунтов I3 Ventures

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу планировал использовать ресурсы компании I3 Ventures, чтобы нанести вред репутации Виктора Фонта, который является кандидатом на должность президента каталонского клуба.

Испанское издание Marca получило доступ к документам, которые подтверждают, что у Бартомеу был четкий план действий. Планировалось, что высказывания Фонта будут критиковаться с различных аккаунтов в соцсетях, также с них должны были задавать кандидату в президенты «Барселоны» неудобные вопросы.

Главным фокусом были потенциальные высказывания на тему финансового положения клуба, результатов Ла Масии, о будущем «Барселоны» после того, как форвард Лионель Месси завершит карьеру или покинет клуб, а также о прозрачности деятельности, которую организовывает клуб.

Так, планировались следующие вопросы: «Что вы хотите изменить в Ла Масии?», «Вы от Нуньеса или от Лапорты?», «Какой опыт в области спорта у вас есть?» и так далее.

Виктор Фонт – каталонский предприниматель в сфере технологий, основатель Delta Partners. Он уже заявил, что хочет участвовать в выборах президента «Барселоны», которые состоятся в 2021 году.

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