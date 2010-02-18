«Барселона» расторгнет контракт с I3 Ventures. С аккаунтов компании высмеивали Месси и Пике

«Барселона» планирует прекратить сотрудничество с компанией I3 Ventures.
Накануне появилась информация, что «Барса» платила I3 Ventures за поддержку президента Жозепа Бартомеу и критику игроков, включая Лионеля Месси, в социальных сетях.
По данным Mundo Deportivo, руководство сине-гранатовых приняло решение расторгнуть контракт с I3 Ventures.
Сегодня был опубликован документ, подтверждающий, что аккаунты с критикой Месси принадлежат именно I3 Ventures.
«Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства