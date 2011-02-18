Холанд первым сыграет за два разных клуба в одном сезоне ЛЧ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Холанд станет первым футболистом, который сыграет в одном сезоне Лиги чемпионов за два разных клуба.

Напомним, что ранее Холанд выступал за . Он провел за австрийский клуб 6 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов и забил в них 8 голов.

Холанд перешел в «Боруссию» из «Ред Булла» в зимнее трансферное окно. Он сыграл в 5 матчах Бундеслиги, забил 8 мячей и сделал одну результативную передачу.

Матч между «Боруссией» и «ПСЖ» состоится сегодня, 18 февраля, и начнется менее чем через час. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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