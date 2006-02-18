Фанатов «ПСЖ» 5 часов держали на границе с Германией: «К нам относились как к собакам»

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Фанаты «ПСЖ», которые планируют поддержать свою команду в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Борусии», испытывают проблемы с представителями немецкой полиции.

Сообщается, что фанаты «ПСЖ» были остановлены на границе между Германией и Францией. По информации Le Parisien, еще не все из 3300 болельщиков, которые должны посетить сегодняшний матч, прибыли в Дортмунд.

«После того, как нас 5 часов держали на границе в неприемлемых условиях, относясь к нам как к собакам, мы все-таки едем в Дортмунд. Давайте не поддаваться на провокации», – написал в своем твиттере член фанатской группировки «ПСЖ» Мабилль Ромэн.

«ПСЖ», в свою очередь, заранее принял меры, разослав фанатам, которые отправились на выезд, письма с просьбой вести себя идеально в чаше стадиона и в Дортмунде, так как УЕФА вынес французскому клубу предупреждение из-за поведения болельщиков на матчах группового этапа Лиги чемпионов.

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