ВАР об отмененном голе Зума: контакт между Фредом и Аспиликуэтой был в рамках правил, Сесар толкнул Уильямса

Крис Кавана, работавший видеоассистентом арбитра на матче АПЛ «Челси» – «Манчестер Юнайтед» (0:2), пояснил, почему не был засчитан гол защитника «синих» Курта Зума.
По словам судьи, контакт между хавбеком манкунианцев Фредом и защитником лондонцев Сесаром Аспиликуэтой был в рамках правил, тогда как испанец положил руки на спину Брэндона Уильямса и толкнул его, помешав защитнику «МЮ» сыграть в мяч.
Аспиликуэта об отмененном голе Зума: «Конечно, я толкнул Уильямса, но сначала толкнули меня»
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