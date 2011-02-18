ВАР об отмененном голе Зума: контакт между Фредом и Аспиликуэтой был в рамках правил, Сесар толкнул Уильямса

Крис Кавана, работавший видеоассистентом арбитра на матче АПЛ «Челси» – (0:2), пояснил, почему не был засчитан гол защитника «синих» Курта Зума.

По словам судьи, контакт между хавбеком манкунианцев Фредом и защитником лондонцев был в рамках правил, тогда как испанец положил руки на спину и толкнул его, помешав защитнику «МЮ» сыграть в мяч.

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