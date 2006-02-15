Клопп о бане «Ман Сити»: «Это шокирует, просто «вау». Сочувствую Пепу и игрокам»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола финансовый фэйр-плей Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об исключении «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП).

«Это настоящий шок. Просто «вау».

Я могу говорить только о футболе. Они добились исключительных результатов на футбольном поле. Об остальном я ничего не знаю. Ты веришь людям, с которыми работаешь.

Я по-настоящему сочувствую им, Пепу и футболистам, но как есть – так есть. Они могут подать апелляцию, так что посмотрим, что будет дальше.

Очевидно, это серьезная ситуация. Но то, как они играли в футбол, было потрясающе и навсегда таковым останется», – сказал Клопп.

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