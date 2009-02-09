«Юве» может вернуть Погба, чтобы убедить Дибалу продлить контракт. Они мечтают играть вместе

«Ювентус» может активизироваться в переговорах о трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Tuttosport.

По информации источника, возвращение 26-летнего хавбека в итальянский клуб связано с возможным продлением контракта с форвардом Пауло Дибалой.

Аргентинец и француз близко дружат и мечтают о том, чтобы играть вместе.

Помимо зарплаты и других условий, для Дибалы важны партнеры по команде. Фактор присутствия в «Юве» Погба поможет уладить недопонимание с Дибалой по зарплате.

Ранее сообщалось, что «Юве» ведет переговоры о продлении контракта с Дибалой до 2025 года. Также стало известно, что форвард хочет получать в туринском клубе 10 млн евро в год.

В текущем сезоне Серии А Дибала провел 21 матч за «Юве», забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач.

Пауло Дибала: «Надеюсь, однажды мы с Погба снова сможем праздновать голы вместе»