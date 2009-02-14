Мино Райола: «Погба не прочь вернуться в «Ювентус», но не может бросить «МЮ» в сложной ситуации»

Мино Райола, агент полузащитника Поля Погба, заявил, что игрок заинтересован в переходе в .

Француз уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.

«Италия для Поля – как дом родной. Он был бы не прочь вернуться в «Юве», но посмотрим, что будет после Евро.

Поль хочет играть на самом высоком уровне, но он не может бросить «МЮ» в сложной ситуации», – сказал Райола.

Контракт Погба с манкунианцами рассчитан до июня 2021 года.

После 25 матчей «МЮ» занимает в АПЛ 8-е место.

Погба намерен уйти из «МЮ» летом. Он провел за клуб 8 матчей в этом сезоне