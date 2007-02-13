Массимо Каррера: «Не слежу за чемпионатом России. «Спартаку» могу только пожелать удачи»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий АЕК, признался, что не смотрит матчи РПЛ.

– Главными целями АЕК являются победа в Кубке страны и попадание в еврокубки.

– Прямо как у нынешнего «Спартака».

– На данный момент не слежу за чемпионатом России, так что не могу ничего сказать по этому поводу.

– То есть на вопрос, как вам «Спартак», ответа не ждать? В команде снова новый тренер – теперь иностранец.

– К сожалению, мне не удается смотреть матчи, поэтому не буду судить. Могу только пожелать удачи, – сказал Каррера.

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