АЕК Карреры выиграл 4 из 5 последних матчей

АЕК обыграл «Атромитос» (1:0) в 22-м туре чемпионата Греции.
Команда Массимо Карреры победила в 4 последних матчах из 5 во всех турнирах.
Всего с момента прихода экс-тренера «Спартака» греческий клуб провел 11 игр во всех турнирах, в которых 7 раз одержал победу, 3 раза сыграл в ничью и 1 раз проиграл.
Сейчас АЕК занимает третье место в чемпионате Греции, отставая от «Олимпиакоса» на 13 очков.
- Дата проведения
- 2 февраля, 18.15, «Перистериу»
- Гол:
- 0:1 – 64 Крстичич.
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Атромитос –
Медьери, Катранис, Струнгис, Гутас, Кивракидис, Андруцос (Веллиос, 71), Харисис, Давиотис (де По, 75), Бушуладжич (Умбидес, 71), Якумакис, Нcикулу.
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АЕК –
Баркас, Бакакис, Чигринский, Иконому, Элдер Лопеш, Шиманьски (Шабанаджович, 85), Крстичич, Симойнш, Сварнас, Араухо (Верде, 53), Ливая (Албанис, 90).
- Предупреждения:
- Чигринский (7), Араухо (26), Кивракидис (27), Крстичич (31), Ливая (43), Катранис (45), Симойнш (45), Элдер Лопеш (59), Шиманьски (69), Иконому (79).
- Удаление:
- Крстичич (90).
Немного об АЕК, где теперь работает Каррера: клуб основали беженцы из Константинополя, прошли от банкротства до чемпионства за пять лет