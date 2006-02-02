АЕК Карреры выиграл 4 из 5 последних матчей

АЕК обыграл (1:0) в 22-м туре чемпионата Греции.

Команда Массимо Карреры победила в 4 последних матчах из 5 во всех турнирах.

Всего с момента прихода экс-тренера «Спартака» греческий клуб провел 11 игр во всех турнирах, в которых 7 раз одержал победу, 3 раза сыграл в ничью и 1 раз проиграл.

Сейчас АЕК занимает третье место в чемпионате Греции, отставая от «Олимпиакоса» на 13 очков.

Немного об АЕК, где теперь работает Каррера: клуб основали беженцы из Константинополя, прошли от банкротства до чемпионства за пять лет