АЕК Карреры выиграл 4 из 5 последних матчей

Теги Спартак АЕК Атромитос высшая лига Греция Массимо Каррера Футбол

АЕК обыграл «Атромитос» (1:0) в 22-м туре чемпионата Греции.

Команда Массимо Карреры победила в 4 последних матчах из 5 во всех турнирах.

Всего с момента прихода экс-тренера «Спартака» греческий клуб провел 11 игр во всех турнирах, в которых 7 раз одержал победу, 3 раза сыграл в ничью и 1 раз проиграл.

Сейчас АЕК занимает третье место в чемпионате Греции, отставая от «Олимпиакоса» на 13 очков.

Атромитос – АЕК 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
2 февраля, 18.15, «Перистериу»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 64 Крстичич.
АтромитосМедьери, Катранис, Струнгис, Гутас, Кивракидис, Андруцос (Веллиос, 71), Харисис, Давиотис (де По, 75), Бушуладжич (Умбидес, 71), Якумакис, Нcикулу.
АЕКБаркас, Бакакис, Чигринский, Иконому, Элдер Лопеш, Шиманьски (Шабанаджович, 85), Крстичич, Симойнш, Сварнас, Араухо (Верде, 53), Ливая (Албанис, 90).
Предупреждения:
Чигринский (7), Араухо (26), Кивракидис (27), Крстичич (31), Ливая (43), Катранис (45), Симойнш (45), Элдер Лопеш (59), Шиманьски (69), Иконому (79).
Удаление:
Крстичич (90).

Немного об АЕК, где теперь работает Каррера: клуб основали беженцы из Константинополя, прошли от банкротства до чемпионства за пять лет

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