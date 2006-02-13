Парикмахер Тарасова о возмущении людей шуткой про коронавирус: «Да дебилы они! А мы поржали»

Денис Ли, парикмахер полузащитника Дмитрия Тарасова, который находится на просмотре в «Рубине», прокомментировал ситуацию вокруг шутки игрока.

Футболист выложил в инстаграме фотографию с парикмахером азиатской внешности и с подписью «коронавирус». Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) назвала шутку Тарасова оскорбительной, усмотрев в ней признаки проявления расизма.

«Это реально была шутка. И вообще я был ее инициатором.

Люди возмущаются шуткой на тему вируса и тем, что это можно посчитать расизмом? Да дебилы они! А мы лично поржали. На фото видно, что я смеюсь. А с Димой я дружу уже несколько лет, никаких обид не испытываю.

Мне кажется, что она [шутка] оскорбила не азиатов, а русских. Потому что они из этого такие новости сделали и сами обиделись», — сказал Ли.

На данный момент подтверждено более 48 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Скончались 1 310 человек, выздоровели свыше 5 000.

Фото: инстаграм Дмитрия Тарасова

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