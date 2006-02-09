Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.
«Я Леонида Викторовича очень люблю, очень уважаю. Мы огромные, не побоюсь это слова, друзья. Хотя он напишет, наверное, что уважаем друг друга, но не любим.
Мне нравится наше с ним общение. Очень рад за него, что вернулся. Это круто. Для всей РПЛ это важно.
Уходит поколение таких мастодонтов, больших личностей. В футболе таких людей все меньше и меньше. Такие все тихие стали, такие все удобные...
Викторович – личность запоминающаяся. Очень рад, что он вернулся.
Он хороший человек. Эта энергетика передается. Он настоящий и крутой.
Пусть «Зенит» всегда будет первым, а «Рубин» со Слуцким – вторым», – сказа Дзюба в эфире «Россия 24».
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