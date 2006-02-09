Форвард Артем Дзюба поделился мнением о главном тренере «Рубина» .

«Я Леонида Викторовича очень люблю, очень уважаю. Мы огромные, не побоюсь это слова, друзья. Хотя он напишет, наверное, что уважаем друг друга, но не любим.

Мне нравится наше с ним общение. Очень рад за него, что вернулся. Это круто. Для всей РПЛ это важно.

Уходит поколение таких мастодонтов, больших личностей. В футболе таких людей все меньше и меньше. Такие все тихие стали, такие все удобные...

Викторович – личность запоминающаяся. Очень рад, что он вернулся.

Он хороший человек. Эта энергетика передается. Он настоящий и крутой.

Пусть «Зенит» всегда будет первым, а со Слуцким – вторым», – сказа Дзюба в эфире «Россия 24».

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