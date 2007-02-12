Суарес может восстановиться к полуфиналу Лиги чемпионов

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Форвард «Барселоны» Луис Суарес продолжает восстановление после операции на мениске правого колена.

33-летний уругваец уже ходит без костылей, его восстановление проходит хорошо, сообщает Goal.com.

Изначально предполагалось, что форвард пропустит около 4 месяцев, но сам футболист верит, что сможет вернуться к полуфинальным матчам Лиги чемпионов, если «Барса» дойдет до этой стадии.

В случае, если восстановление пойдет по этому графику, Суарес также может сыграть в последних четырех матчах Ла Лиги с «Эспаньолом», «Вальядолидом», «Осасуной» и «Алавесом».

Статистику игрока можно найти здесь.

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