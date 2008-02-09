Артем Дзюба: «Хочу обойти Кержакова в сборной, сделать требл: чемпионство, Кубок и Суперкубок»

Нападающий Артем Дзюба поделился своими целями на будущее.

«Мне сейчас 31 год. Но на этот возраст себя не ощущаю. Я даже по показателям хорошо себя чувствую, больше бегаю. Все от головы.

Цели? Наверное, хотел бы обойти Кержакова по голам за сборную. Побыть какое-то время тем легендарным парнем, который очень много забил.

Готов 200 забить голов. И 33 – за один сезон. Наверное, такие цифры. Если не добьюсь, то не уйду разочарованным.

Хочется стать чемпионом. Сделать требл: чемпионство, Кубок и Суперкубок. Тоже было бы круто.

Стать второй раз подряд лучшим ассистентом. Такого вроде никто раньше в нашем чемпионате не делал. Тоже, наверное, прикольно. Такие мини-цели.

Главное – избегать травм и продолжать получать удовольствие от футбола. Каким-то балластом не хочу себя чувствовать. Не хочу доигрывать, мучая себя и людей», – заявил Дзюба в эфире «Россия 24».

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